|
Завтра на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
26.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит управляющий делами Владимир Гуринович, в столичной мэрии - председатель Владимир Кухарев.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)