Игорь Луцкий: Главная задача - обеспечение информационного суверенитета Беларуси

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Обеспечить информационную безопасность и информационный суверенитет нашего государства - это уже главная задача перед профильными ведомствами страны. Такое мнение высказал министр информации Игорь Луцкий на итоговой коллегии Мининформа. Акцент будет сделан на интернет-вещании, работе в социальных сетях и мессенджерах, телевидении, печатных СМИ. Сегодня одно из важнейших направлений - работа в Сети. По словам министра, август 2020-го показал: у нас есть свои мощности и резервы, в том числе - кадровые, которые позволили выстоять в непростое время. Телевидение - тоже мощный ресурс, и четко сработал в нужном информационном русле.



На заседании рассмотрели и предложения об изменении работы региональной прессы. Районные СМИ планируют подчинить либо напрямую облисполкомам, либо создать холдинги на базе областных газет. Это позволит оптимизировать затраты. Кроме этого, особое внимание будет уделено работе пресс-служб.