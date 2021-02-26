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Гродненка, осужденная за БЧБ-штаны, попыталась обжаловать решение о штрафе. Но не вышло

26.02.2021 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Областной суд в Гродно рассмотрел жалобу Любови Сарлай, которую в январе задержали на улице Советской в штанах с бело-красно-белой полоской. Более суток гродненка провела в ИВС, а позже была оштрафована по скайпу судьей Русланом Гуриным на 20 базовых величин. Любовь Сарлай с решением суда не согласилась — и подала жалобу в Гродненский областной суд. Судья Романовский, выслушав доводы гродненки о своей невиновности, оставил решение суда первой инстанции без изменений, сообщает Блог Гродно S13.


— Не понимаю, почему я должна доказывать свою невиновность. В тот день я шла по городу, людей много не было. Никакого митинга там не было. Я шла из универмага к машине, в руках держала стаканчик с кофе — как вдруг налетели на меня омоновцы, — рассказала на суде гродненка.

Любовь Сарлай указала на имеющиеся противоречия в протоколах — время, место задержания были, с ее слов, указаны неверно. Кроме того, в протоколе указано, что девушка выкрикивала лозунги, но в материалах дела есть видеофайлы, где видно, что этого не было, говорит Любовь.

— В них указано, что я передвигалась по городу в штанах с бело-красно-белыми полосками. Есть скриншоты из социальных сетей, где видно, что в этих штанах я ходила еще в 2017 году, — говорит на суде Любовь. — Я не хулиганка. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Я провела сутки в ИВС, это уже для меня наказание. Почему я должна еще штраф платить?

Судья Романовский оставил решение первой инстанции без изменений. Будет ли дальше обжаловать наказание, девушка ещё не решила.

Что это за дело о БЧБ-штанах?

Любовь Сарлай была задержана 18 января на улице Советской. Более суток гродненка провела в изоляторе временного содержания, а позже судьей Ленинского района Русланом Гуриным была оштрафована на 580 рублей (20 базовых величин) за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

В протоколе задержания указано, что «цвет штанов нарушают общественно-политическую обстановку», рассказывала задержанная гродненка.

У Любови Сарлай — двое маленьких детей (2 года и 6 лет), и более суток до суда она провела в ИВС.

 
Теги: Гродно
 
 
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Областной суд в Гродно рассмотрел жалобу Любови Сарлай, которую в январе задержали на улице Советской в штанах с бело-красно-белой полоской. Более суток гродненка...
 
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