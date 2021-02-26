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Гродненка, осужденная за БЧБ-штаны, попыталась обжаловать решение о штрафе. Но не вышло
26.02.2021 10:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Областной суд в Гродно рассмотрел жалобу Любови Сарлай, которую в январе задержали на улице Советской
— Не понимаю, почему я должна доказывать свою невиновность. В тот день я шла по городу, людей много не было. Никакого митинга там не было. Я шла из универмага к машине, в руках держала стаканчик с кофе — как вдруг налетели на меня омоновцы, — рассказала на суде гродненка.
Любовь Сарлай указала на имеющиеся противоречия в протоколах — время, место задержания были, с ее слов, указаны неверно. Кроме того, в протоколе указано, что девушка выкрикивала лозунги, но в материалах дела есть видеофайлы, где видно, что этого не было, говорит Любовь.
— В них указано, что я передвигалась по городу в штанах с бело-красно-белыми полосками. Есть скриншоты из социальных сетей, где видно, что в этих штанах я ходила еще в 2017 году, — говорит на суде Любовь. — Я не хулиганка. Я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Я провела сутки в ИВС, это уже для меня наказание. Почему я должна еще штраф платить?
Судья Романовский оставил решение первой инстанции без изменений. Будет ли дальше обжаловать наказание, девушка ещё не решила.
Что это за дело о БЧБ-штанах?
Любовь Сарлай была задержана 18 января на улице Советской. Более суток гродненка провела в изоляторе временного содержания, а позже судьей Ленинского района Русланом Гуриным была оштрафована на 580 рублей (20 базовых величин) за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
В протоколе задержания указано, что «цвет штанов нарушают общественно-политическую обстановку», рассказывала задержанная гродненка.
У Любови Сарлай — двое маленьких детей (2 года и 6 лет), и более суток до суда она провела в ИВС.
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Областной суд в Гродно рассмотрел жалобу Любови Сарлай, которую в январе задержали на улице Советской в штанах с бело-красно-белой полоской. Более суток гродненка...
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