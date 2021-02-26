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На Свислочи под лед провалилась женщина: ее спасли
26.02.2021 10:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 25 февраля в Минске спасали женщину, которая провалилась под лед. Об этом
В четверг, в 14.00, спасателям сообщили о провалившейся под лед женщине. Случилось это на Свислочи в районе дома по улице Маяковского, 75.
53-летнюю женщину удалось спасти. Ее увезли в больницу с общим переохлаждением.
В Минске — оттепель. Например, 26 февраля
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В четверг, в 14.00, спасателям сообщили о провалившейся под лед женщине. Случилось это в Минске на Свислочи, в районе дома по улице Маяковского, 75.
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