На Свислочи под лед провалилась женщина: ее спасли

Источник материала: Tut.by

Днем 25 февраля в Минске спасали женщину, которая провалилась под лед. Об этом пишет МЧС.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

В четверг, в 14.00, спасателям сообщили о провалившейся под лед женщине. Случилось это на Свислочи в районе дома по улице Маяковского, 75.

53-летнюю женщину удалось спасти. Ее увезли в больницу с общим переохлаждением.

В Минске — оттепель. Например, 26 февраля по прогнозу температура воздуха — +4−7°C.