С берега видны автошины в воде. В этом году хотят почистить русло реки Лошица

Источник материала: Tut.by

В этом году будут чистить русло реки Лошица. Благоустройство зеленой зоны вдоль воды началось в 2020-м. Что сделано уже и что только собираются, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Лошицкий парк и окрестности в русле реки Лошица. Фото: Валентин Михальцов, TUT.BY

Что уже сделали?

Зеленую зону вдоль реки Лошицы на участке между мостом (он соединяет улицу Маяковского и Игуменский тракт) и железнодорожными путями на границе с Октябрьским районом благоустраивают с прошлого года.

Берега реки в основном очищены от дикорастущего кустарника, мусора, вывезены поваленные деревья. Теперь техника (трактора, лебедки) может подъехать непосредственно к воде. Также зеленые строители вымостили бетонными плитами около 200 метров пешеходной дорожки до мостика через реку Лошицу, расположенного за Червенским рынком, и за ним, а в скором времени еще и укрепят его конструкцию.

Озеленителям активно помогают представители администрации Ленинского района во время субботников.

Что сделают в этом году?

В 2021-м озеленители намерены сконцентрировать усилия на очистке русла реки, сообщил директор Зеленстроя Ленинского района Минска Михаил Попов.

— Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды поддержаны наши предложения и выделены бюджетные средства. Хотим больше внимания уделить участку за мостом, соединяющим улицу Маяковского и Игуменский тракт, чтобы получилась картинка как с противоположной стороны: смотришь на Лошицкий парк — открытая акватория, облагорожена береговая линия. Так что стоит задача максимально очистить прибрежную зону, убрать водоросли, извлечь бытовой мусор. Углублять, расширять этот участок не планируется, — рассказал Попов.

Объект этот сложный, отрезок реки протяженностью 1,8 км извилистый. Даже с берега можно разглядеть покоящиеся на дне автомобильные шины и старые бытовые приборы. Но главная беда — заторы. Поваленные, в том числе бобрами, деревья собирают плывущий мусор.

— Уберем бобровые запруды — через пару недель появляются новые. Живем в постоянной конкуренции с этими зубастыми животными, хотя и понимаем: они — часть экосистемы, их наличие говорит о чистоте воды, а строительство — их работа. Но если запруды не убирать, из-за них поднимется уровень воды и подтопит территории прилегающего частного сектора в переулке Маяковского, как уже случалось не раз, — обрисовал ситуацию Михаил Попов.