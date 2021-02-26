Сейчас плюс даже ночью, а какими будут выходные: синоптики о погоде на конец февраля - начало марта

Источник материала: Tut.by

В последние дни февраля сохранится оттепельная погода, но станет прохладнее. В первых числах марта западные и северо-западные ветры продолжат поставлять теплый океанический воздух. Об этом сообщает Белгидромет.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 27 февраля, во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем местами по западу страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0…+5ºС, максимальная днем +2…7ºС, по юго-западу до +9ºС.

28 февраля — облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью −3…+2ºС, днем +1…6ºС, по юго-западу на пару градусов теплее — до +8ºС.

В понедельник облаков и осадков станет меньше. Ночью и утром местами по стране кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), в отдельных районах слабые туман и гололед. В утренние часы при слабо отрицательных температурах отдельные участки дорог будут скользкими. Днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью −2… +3ºС, днем +2…+8ºС, по юго-западу до +10ºС.

Синоптики сообщают, что установившаяся в республике оттепельная погода привела к интенсивному таянию снега. Вчера при максимальной температуре воздуха от +5ºС по северо-востоку до +15ºС по юго-западу Беларуси высота снежного покрова уменьшилась на 3−10 см. Положительные температуры сохраняются и в ночные часы. Несмотря на это, среднемесячная температура воздуха последнего зимнего месяца — на 1−3°С ниже климатической нормы.