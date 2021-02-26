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У редактора сайта «Виртуальный Брест» прошел обыск

26.02.2021 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 февраля к редактору сайта «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику пришли с обыском, сообщает БАЖ. У журналиста изъяли смартфон и компьютер.


С чем связан обыск, пока неизвестно.

Напомним, в августе 2020 года «Виртуальный Брест» попал в список ресурсов, доступ к которым был заблокирован на территории Беларуси по приказу Мининформа.

16 февраля прошли массовые обыски у журналистов и правозащитников по всей стране. Они проводились в рамках уголовного дела по статье о массовых беспорядках.

 
Теги: Брест
 
 
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Напомним, в августе 2020 года «Виртуальный Брест» попал в список ресурсов, доступ к которым был заблокирован на территории Беларуси по приказу Мининформа.
 
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