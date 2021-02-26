У редактора сайта «Виртуальный Брест» прошел обыск

Источник материала: Tut.by

26 февраля к редактору сайта «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику пришли с обыском, сообщает БАЖ. У журналиста изъяли смартфон и компьютер.





С чем связан обыск, пока неизвестно.

Напомним, в августе 2020 года «Виртуальный Брест» попал в список ресурсов, доступ к которым был заблокирован на территории Беларуси по приказу Мининформа.

16 февраля прошли массовые обыски у журналистов и правозащитников по всей стране. Они проводились в рамках уголовного дела по статье о массовых беспорядках.