«Мама переживала, что мой парень в психушке». История пары, где у одного психическое расстройство

Источник материала: Tut.by

Первое время у Саши и Ани были отношения на расстоянии. Парень сразу после 11-го класса уехал на учебу в Германию. Там Саша увлекся спортом и заметил, что его тело меняется, становится рельефным, а вес легко уходит. Он хотел похудеть еще и еще, и в какой-то момент просто перестал есть и жил на одной воде. Саша не осознавал, что у него проблемы, он отдалился от родителей, друзей и своей девушки. Аня рассказывает, что на расстоянии, изредка созваниваясь в скайпе, было очень трудно понять, что с ним происходит, хоть перемены в общении были ощутимы. Позже Саша вернулся в Беларусь и стал лечиться от анорексии и депрессии. А Аня не бросила его в трудное время, и их отношения выстояли. Ребята рассказали нам о том, с какими трудностями сталкиваются в совместной жизни, как Аня помогает Саше, когда у него случаются депрессивные эпизоды, а еще о реакции родителей и планах на будущее (они скоро поженятся!). В проекте «Равные» мы рассказываем о парах, которые любят друг друга, но общество зачастую считает, что они не должны быть вместе.

