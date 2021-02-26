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Гомельчанке, которую ранее осудили на 75 суток за фото с флагом, дали еще 15. Итого - три месяца под арестом

26.02.2021 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельчанку Анастасию Перевощикову, которой суд дал 75 суток за пикеты, снова осудили — на еще 15: теперь девушка проведет в ИВС 90 суток.


— Суд был вчера. Попала я на него случайно. Приехала к ИВС передать передачу — а там говорят, что Настю повезли в суд. Слава богу успели, увидела дочку, — рассказывает TUT.BY мама Анастасии.

Женщина говорит, что никогда не думала, что будет радоваться таким моментам в жизни.

Дочь, по ее словам выглядит уставшей, но держится.

Анастасию снова судили по статье 23.34. Основания — очередные фото неизвестных людей с БЧБ-флагом и свидетельские показания о том, что на фото Анастасия.

Анастасия Перевощикова работала судмедэкспертом. Еще до выборов уволилась. В августе стала выходить на улицу. Свой первый протокол Анастасия получила в конце января после обыска в ее квартире, а затем и в квартире дедушки — 89-летнего пенсионера, труженика тыла времен Великой Отечественной войны. Милиционеры искали районный флаг, с которым фотографируются местные активисты, а фото затем размещают в соцсетях.

6 февраля Анастасия освободилась, но через два дня ее пригласили в милицию: якобы на беседу. Домой после беседы девушка не вернулась. Оказалось, что в РОВД на Настю составили очередной протокол по 23.34 и снова осудили на 15 суток.

24 февраля Анастасия должна была выйти из ИВС, но, как выяснилось, 16, 18 и 22 февраля ее опять возили в суды, и каждый из них вынес одинаковое решение — по 15 суток ареста. И вот вчера — очередной суд и очередное наказание. Таким образом девушка отсидит в общей сложности 90 суток.

 
 
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«Приехала к ИВС передать передачу, а там говорят, что Настю повезли в суд. Слава богу успели, увидела дочку», - рассказывает мама Анастасии.
 
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