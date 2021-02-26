Виктор Лукашенко стал главой Национального олимпийского комитета Беларуси

Новой главой Национального олимпийского комитета Беларуси выбран Виктор Лукашенко, Александр Лукашенко рассказал о планах на Олимпиаду и предательство спортсменов.

«Избран президент Национального олимпийского комитета Беларуси. Виктор Лукашенко», - сказано в сообщении близкого к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канала «Пул первого».

Ранее главой НОК был отец Виктора Александр Лукашенко, который занимал этот пост более двадцати лет. Смена руководителя ведомства не выводит его из-под санкций, так как в «черные списки» Евросоюза попали они оба.

Открывая собрание, Лукашенко старший снова напомнил, что сейчас очень непростой период, о давлении по всем направлениям. В эту воронку затянуло и некоторых спортсменов, в основном бывших, считает официальный лидер Беларуси.

«Тех, кого так заботливо растили наши тренеры в спортивных школах. Тех, кому были созданы абсолютно все условия для совмещения учебы и тренировок в училищах олимпийского резерва и университетах. Тех, кому государство дало возможность заниматься спортом профессионально, не отвлекаясь на бытовые вопросы. Наши лучшие врачи бесплатно лечили их от травм. И даже при дисквалификации мы их не бросали. А теперь они стоят в приемных международных организаций, выпрашивая санкции против нашего олимпийского движения, да и страны в целом», - заявил Александр Лукашенко.

По его мнению, именно с их подачи Беларусь потеряла чемпионаты мира по хоккею и современному пятиборью, а они - получили свои 30 сребреников. «Но это мы все переживем. Не думаю, что мы здесь что-то катастрофически потеряли. Скажу одно: на предательстве родины счастья не построишь», - считает официальный лидер.

Правда, при этом, «абсолютное большинство спортсменов - настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Отечества», п ередает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко старшний оказался недоволен подготовкой к Олимпиаде в Токио: «Уже сейчас можно констатировать, что игровые командные виды спорта (за исключение баскетбола три на три) его провалили, пока нет лицензий в боксе, дзюдо, карате, таэквондо, фехтовании». Он ждет от белорусских спортсменов результатов.