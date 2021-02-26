|
Курсы валют на 26 февраля. Рубль окреп к доллару и ослаб к евро
26.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль окреп к доллару и ослаб к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 60 копеек, евро - 3 рубля 18 копеек. И 3 рубля 54 копейки стоят 100 российских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедших торгах рубль окреп к доллару и ослаб к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку - 2 рубля 60 копеек, евро - 3 рубля 18 копеек. И 3 рубля 54...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)