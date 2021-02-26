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Своей историей в программе "Смысл жизни" поделится заслуженная артистка Беларуси Жанет

26.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эфире нашего канала можно не только следить за последними новостями, но и разобраться - в чем "Смысл жизни". Своей историей в эфире "Беларусь 1" поделится заслуженная артистка Беларуси Жанет. На счету певицы - громкий тур по повышению рождаемости, а в песнях читается и гражданская позиция. Узнаваемая "Наша земля белорусская" звучит ее голосом. Исполнительница расскажет про переезд из Литвы, о том, как ей удалось состояться на отечественной сцене, и развенчает миф о своем псевдониме. Как телеконкурс привел в профессию, кто первым разглядел талант, и каково быть женой рекордсмена Книги рекордов Гиннесса? Детали жизни Жанет смотрите субботним утром в 8:30 перед выпуском новостей.

Смотрите другие выпуски программы "Смысл жизни"

Юлия Быкова и Евгений Олейник

Михаил Финберг

Эдуард Ханок

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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В эфире нашего канала можно не только следить за последними новостями, но и разобраться - в чем "Смысл жизни". Своей историей в эфире "Беларусь 1" поделится...
 
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