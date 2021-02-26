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Облачные технологии в действии. На семинаре в Бресте обсудили вопросы цифровизации госорганов и организаций. Проект "Государственное облако", созданный на базе Республиканской облачной платформы, объединил уже более 500 госорганизаций. Среди них - Министерство по налогам и сборам, Министерства здравоохранения, финансов, труда и Фонд соцзащиты. Отметим, правовой основой для перехода госструктур на облачные технологии послужил указ № 46, подписанный Президентом в январе 2014 года.