В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан

Источник материала: БT

Сегодня с 10 утра до 13:00 белорусы смогут задать волнующие вопросы помощнику Президента - инспектору по Минской области Игорю Евсееву. Такой формат общения позволяет в сжатые сроки принять исчерпывающие меры по разрешению поставленных вопросов. При необходимости для их решения представители Президента выезжают на места.

Задать вопросы сегодня можно будет и председателю Госкомитета по стандартизации Валентину Татарицкому. Личный прием граждан пройдет по предварительной записи с 10 утра.