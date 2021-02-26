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Власти объяснили жительнице Пружан, какие БЧБ-вещи в быту законны, а с какими есть нюансы

26.02.2021 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Письмо с просьбой объяснить, какие нормативно-правовые документы регламентируют использование бело-красных цветов в быту направила местным властям жительница Пружан Виктория Онохова-Журавлева. Райисполком с «заинтересованными службами» подумал — и ответил.

В письме от местных властей сообщается, что «сами по себе предметы в цветовой гамме белого и красного цвета не являются символикой — и законодательством их использование не регламентировано», но есть один нюанс: «При наличии иных факторов, которые могут быть истолкованы как публичное выражение гражданином общественно-политических, групповых, личных и иных интересов, либо протеста с использованием атрибутики, в том числе белого и красного цвета, указанная вами цветовая гамма может отождествляться с символикой протестного движения и расцениваться как несанкционированное массовое мероприятие, что образует состав административного правонарушения по статье 23.34 КоАП», — сообщается в ответе из райисполкома, который Виктория разместила на своей странице в соцсети.


Фото: facebook.com/victoria.onokhovazhuravleva

Викторию ответ не удовлетворил. В письме от местных властей не указано, какие «заинтересованные службы» участвовали в рассмотрении ее вопроса, какова их компетенция, не перечислены те самые «факторы, которые могут быть истолкованы как выражение гражданином общественно-политических интересов», не сообщается, на каком основании и в каких случаях бело-красные цвета расцениваются как символика протеста.

Своими претензиями к ответу Пружанского райисполкома она поделилась с Брестским облисполкомом, отправив туда соответствующее обращение.

 
 
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В письме от местных властей сообщается, что «сами по себе предметы в цветовой гамме белого и красного цвета не являются символикой - и законодательством их...
 
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