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Студенты из Туркмениcтана делали закладки, а минчанин выращивал в шкафу коноплю

26.02.2021 14:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во дворе в Заводском районе столицы парни делали закладки с запрещенными веществами, а во Фрунзенском мужчина выращивал коноплю в шкафу. Милиция Минска сообщает о нескольких недавних задержаниях наркоконтроля.


Скриншот: видео милиции Минска

23 февраля в милицию позвонила минчанка — увидела, что во дворе жилого дома неизвестные роются в земле и что-то прячут. Когда приехал наряд, молодые люди скрылись, но женщина успела снять их на камеру мобильного.

Мужчин оперативно задержали. Оказалось, что это 20-летние граждане Туркменистана, которые приехали на учебу в Минск. Молодые люди признались: чтобы заработать, устроились в интернет-магазин по продаже наркотиков. Две недели студенты фасовали запрещенные вещества и распространяли их, делая закладки.

Перед задержанием парни успели разложить 30 закладок с альфа-PVP (общим весом 18 граммов).

А сотрудники Фрунзенского наркоконтроля задержали 32-летнего минчанина, который у себя дома обустроил помещение для выращивания марихуаны. Он оборудовал свой шкаф светодиодными лампами и термометром, поместил туда два горшка с почвой и высадил семена конопли. Через месяц выращенный каннабис мужчина высушил и употреблял в личных целях.

Во время обыска милиция нашла порядка 60 граммов марихуаны, а также горшки с коноплей. Раньше к уголовной ответственности минчанин не привлекался.

 
Теги: Минск
 
 
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Во дворе в Заводском районе столицы парни делали закладки с запрещенными веществами, а во Фрунзенском мужчина выращивал коноплю в шкафу. Милиция Минска сообщает о...
 
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