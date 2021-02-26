|
Студенты из Туркмениcтана делали закладки, а минчанин выращивал в шкафу коноплю
26.02.2021 14:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во дворе в Заводском районе столицы парни делали закладки с запрещенными веществами, а во Фрунзенском мужчина выращивал коноплю в шкафу. Милиция Минска
23 февраля в милицию позвонила минчанка — увидела, что во дворе жилого дома неизвестные роются в земле и что-то прячут. Когда приехал наряд, молодые люди скрылись, но женщина успела снять их на камеру мобильного.
Мужчин оперативно задержали. Оказалось, что это 20-летние граждане Туркменистана, которые приехали на учебу в Минск. Молодые люди признались: чтобы заработать, устроились в интернет-магазин по продаже наркотиков. Две недели студенты фасовали запрещенные вещества и распространяли их, делая закладки.
Перед задержанием парни успели разложить 30 закладок с альфа-PVP (общим весом 18 граммов).
А сотрудники Фрунзенского наркоконтроля задержали 32-летнего минчанина, который у себя дома обустроил помещение для выращивания марихуаны. Он оборудовал свой шкаф светодиодными лампами и термометром, поместил туда два горшка с почвой и высадил семена конопли. Через месяц выращенный каннабис мужчина высушил и употреблял в личных целях.
Во время обыска милиция нашла порядка 60 граммов марихуаны, а также горшки с коноплей. Раньше к уголовной ответственности минчанин не привлекался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во дворе в Заводском районе столицы парни делали закладки с запрещенными веществами, а во Фрунзенском мужчина выращивал коноплю в шкафу. Милиция Минска сообщает о...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)