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Выставка "Белорусская строительная неделя" пройдет в Минске 7-9 апреля
26.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выставка "Белорусская строительная неделя" пройдет в Минске. На протяжении трех дней - с 7 по 9 апреля - любой желающий сможет узнать о новых тенденциях и решениях строительной сферы. Обогатиться новыми знаниями посетители выставки смогут, участвуя в B2B-программах и семинарах. Во время мастер-классов и презентаций профессионалы поделятся опытом. По словам организаторов, выставка пройдет в интерактивном формате, что позволит ее участникам с большей эффективностью обзавестись новыми бизнес-контактами и заключить сделки.
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Выставка "Белорусская строительная неделя" пройдет в Минске. На протяжении трех дней - с 7 по 9 апреля - любой желающий сможет узнать о новых тенденциях и решениях...
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