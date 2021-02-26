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С 1 марта водителям не будет автоматически начисляться штраф за движение на автомобиле, не прошедшем техосмотр
26.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
ГАИ: С 1 марта водителям не будет автоматически начисляться штраф за движение на автомобиле, не прошедшем техосмотр. C первого весеннего дня
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С 1 марта водителям не будет автоматически начисляться штраф за движение на автомобиле, не прошедшем техосмотр
ГАИ: С 1 марта водителям не будет автоматически начисляться штраф за движение на автомобиле, не прошедшем техосмотр. C первого весеннего дня вступают в силу...
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