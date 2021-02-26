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Барашек Баарак - новая звезда TikTok

26.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новая звезда TikTok - барашек Баарак. Видео кардинальной смены его имиджа собрало более 18,5 миллиона просмотров. Спасатели нашли самца мериноса бродящим в лесу. По сообщениям приюта Австралии, он провел в бегах более 5 лет. Волонтеры, чтобы спасти жизнь барану, сразу же состригли заросшую шубу - а это 35 килограммов шерсти. Мериносы ее не сбрасывают, поэтому стричь их должны не реже раза в год. Сейчас преображенный барашек находится в приюте с остальными спасенными овцами и наслаждается свежими лакомствами под игру на арфе.

 
 
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Новая звезда TikTok - барашек Баарак. Видео кардинальной смены его имиджа собрало более 18,5 миллиона просмотров. Спасатели нашли самца мериноса бродящим в лесу. По...
 
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