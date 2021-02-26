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За оскорбление сотрудников МВД задержан видеоблогер
26.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Оскорблял в своих роликах сотрудников милиции - теперь придется ответить по закону. В октябре прошлого года 38-летний житель Минска разместил в своем YouTube-канале видеохостинга ролик с оскорблениями представителей милицейского ведомства. При этом мужчина долгое время скрывался.
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Оскорблял в своих роликах сотрудников милиции - теперь придется ответить по закону. В октябре прошлого года 38-летний житель Минска разместил в своем YouTube-канале...
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