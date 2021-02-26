Столичные спасатели пришли на помощь псу, застрявшему в металлической ограде

Источник материала: Tut.by

В Минске сегодня утром сотрудники МЧС освободили пса, застрявшего между прутьев металлической ограды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Очевидцы позвонили на номер 112 около 9 утра и сообщили, что в металлической ограде по улице Либкнехта застряла собака.





Прибыв на место вызова, работники МЧС приступили к спасению животного из металлической «ловушки». С помощью гидравлического спасательного инструмента они увеличили расстояние между прутьями и пес смог выбраться.