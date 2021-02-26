|
Столичные спасатели пришли на помощь псу, застрявшему в металлической ограде
26.02.2021 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске сегодня утром сотрудники МЧС освободили пса, застрявшего между прутьев металлической ограды. Об этом
Очевидцы позвонили на номер 112 около 9 утра и сообщили, что в металлической ограде по улице Либкнехта застряла собака.
Прибыв на место вызова, работники МЧС приступили к спасению животного из металлической «ловушки». С помощью гидравлического спасательного инструмента они увеличили расстояние между прутьями и пес смог выбраться.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидцы позвонили на номер 112 около 9 утра и сообщили, что в металлической ограде по улице Либкнехта застряла собака.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)