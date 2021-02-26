«Фантастика какая-то». В Гродно начали судить водителя Тихановского, который молчал все следствие

Источник материала: Tut.by

В Гродно начался суд над еще одним фигурантом «дела Тихановского» — 38-летним водителем автодома «Страны для жизни» Александром Арановичем. Он был задержан 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей. Уголовное дело рассматривается в суде Ленинского района города.



В маске — Владимир Неронский. Около него — Александр Аранович. Май 2020 года. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сначала Александру Арановичу было предъявлено обвинение по статье 342 «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях».

17 декабря стало известно, что Александру что предъявлено новое обвинение — по ч. 2 ст. 293 УК «Подготовка к участию в массовых беспорядках», а также по статье 13 УК РБ «Приготовление к преступлению».

Александру Арановичу 38 лет. У него двое детей. Ранее был судим по двум статьям — «Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения» и «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Наказание по ним отбыл, сейчас судимости сняты. Жил в Старых Дорогах Минской области. Окончил Бобруйское училище олимпийского резерва, до 2015 года был индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками. Ездил на заработки в Россию, работал водителем. Вместе с командой «Страны для жизни» ездил по регионам Беларуси на брендированном автодоме.

Фотографировать в зале суда до заседания сотрудники милиции присутствующим не разрешили, а также потребовали отключить телефоны, однако пришедшие на судебное заседание начали возмущаться.



Акция в Варшаве — люди несут плакат с портретом Александра Арановича. Фото: «Белсат»

29 мая в Гродно, по данным обвинения, машины «Страны для жизни» приехали «конспиративно», меняя маршруты и дороги, а сам Александр был одет «в такую же одежду, как и Тихановский» — и это вызвало вопросы у следователей.

Однако ни в ходе следствия, ни в ходе судебного заседания Аранович ни на какие вопросы не отвечал, от дачи показаний отказывался. Поэтому на судебном заседании прокурор зачитывал несколько допросов обвиняемого, которые проводил следователь.

Так, он спрашивал, как связаны несколько Telegram-каналов, недавно признанных экстремистскими, и канал «Страна для жизни»; как организовано оповещение людей о предстоящих событиях; какова роль в движении россиянина Дмитрия Попова, который являлся модератором соцсетей «Страна для жизни»; читал ли Аранович брошюру Джина Шарпа; финансируется ли деятельность Тихановского и иных лиц из США, Польши и Литвы; знает ли Арановский, кому принадлежат 900 тысяч долларов, найденные у Тихановского дома за диваном; какие задачи ставились другим участникам движения «Страна для жизни» и т.д.

Или, например, кто встречал команду Тихановского в Гродно и сколько человек прибыло в город; почему 29 мая использовали не самый короткий маршрут при въезде на площадь Советскую и зачем была нужна конспирация; почему Аранович был одет так же, как Тихановский, и кто ему передавал данную одежду.

Были и другие вопросы: считает ли Аранович что другие участники пикета являлись провокаторами — в том числе и те люди, которых сейчас судят в Гродно: Книга, Розниченко, Фурманов?

От дачи показания Аранович отказался и протоколы не подписывал.

По данным обвинения, Александр Аранович «не ранее 4 мая и не позднее 29 мая 2020 года, находясь на территории Беларуси, в том числе в Старых дорогах и в Гродно, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с Тихановским и иными лицами, принял участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта (в Гродно во время задержания Тихановского милицейские машины выехали на проезжую часть, куда также вышли и люди, пытаясь «отбить» задержанных. Таким образом, несколько минут троллейбусы не могли проехать. — Прим TUT.BY), учреждений и организаций.

Прокурор говорит, что Аранович, «воодушевившись призывами» Статкевича, Северинца, Тихановского и иных лиц, «уверовал в свою ненаказанность» — и решил «присоединиться к групповому преступлению».

Он встретился с Тихановским и стал участником движения «Страна для жизни». Также он, по данным обвинения, стал искать орудия и приспособления для совершения преступления. Так, в неустановленное время и у неустановленного лица он купил дымовую шашку промышленного производства, которую якобы хотел использовать для активного сопротивления представителям власти. То есть он, считает следствие, хотел сделать дымовую завесу, из-за которой потом были бы уничтожены или повреждены транспортные средства, причинены телесные повреждения представителям власти и мирным гражданам, а также это мог быть своеобразный способ провокации для разжигания «бесчинствующей толпы», что заведомо повлекло бы хаос, погромы и поджоги зданий.

Также, по данным обвинения, Аранович принимал участие в планировании преступлений и в преступном сговоре.

Так, 5 мая он, например, вместе с Тихановским принял участие в несанкционированных митинге и шествии в Могилеве, где «публично демонстрировал личную вседозволенность и пренебрежительное отношение к законодательству РБ путем нарушения общепринятых норм поведения, пропагандировал видимость безнаказанности путем бравады и нивелируя значимость наказания за преступления, в том числе за действия, грубо нарушающие общественный порядок».

Также оказалось, что Тихановский и другие люди в Гродно под видом легального пикета по сбору подписей, проводили незаконное массовое мероприятие, на котором выражали свое отношение к общественно-политической жизни в стране, вели агитацию деструктивного характера.

В общем, по версии обвинения, совершали преступление по мотивам общественно-политической вражды, а еще планировали нападение на сотрудников милиции, что, собственно, считает следствие, и совершили.

Напомним, суды над другими задержанными 29 мая все еще идут и виновными они пока не признаны.

Свою вину Аранович не признает, с обвинением не согласен. Выслушав прокурора, обвиняемый лишь пожал плечами и сказал:

— Фантастика какая-то.



Машины «Страны для жизни» после задержания Тихановского и других членов команды. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Дело Тихановского»

Сергея Тихановского и еще несколько человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов .

На сегодняшний день Тихановскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:

организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК, наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок), в связи с событиями в Гродно 29 мая, где Тихановский и был задержан;

29 мая, где Тихановский и был задержан; воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) — Лидия Ермошина , сообщившая в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла , что «Тихановский опасен для государства и общества»;

, сообщившая в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, , что «Тихановский опасен для государства и общества»; разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет).

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского и остальных задержанных по этому делу политзаключенными и требуют их освобождения.

Инициатива BYPOL опубликовала материалы , касающиеся задержания Сергея Тихановского. Среди прочего там представлена аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-министра внутренних дел Юрия Караева, говорит, что «он опаснее всех этих Бабариков» и «надо посадить его надолго». Стоит отметить, что фамилия Тихановского на записи не звучит. Однако фразы о том, что «он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все» (как известно, Тихановский ездил на работу в Россию), «приехал и начал: «Мы раскачаем эту власть», позволяют допустить, что речь идет о Сергее Тихановском.