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Мозыряне жалуются на детскую поликлинику: ни парковки, ни магазина, ни аптеки
26.02.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мозыряне
Раньше посетители имели возможность заехать на территорию поликлиники — там есть парковочные места, — но после того как под колеса автомобиля попал ребенок, администрация закрыла территорию шлагбаумом. И теперь у родителей выбор невелик: либо парковаться вдоль дороги, либо искать место на пустыре подальше, а потом идти с ребенком пешком.
Остановка общественного транспорта также расположена неблизко — примерно в полукилометре от медучреждения.
Кроме этого, родители жалуются и на отсутствие в поликлинике магазина и аптеки. Ведь нередко в очередях с ребенком приходится проводить по несколько часов, а воды купить невозможно.
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Мозыряне создали петицию, в которой требуют решить их проблемы.
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