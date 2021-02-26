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Мозыряне жалуются на детскую поликлинику: ни парковки, ни магазина, ни аптеки

26.02.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мозыряне создали петицию, в которой требуют обустроить парковку у детской поликлиники. Сейчас местные жители паркуются где придется — в том числе, и вдоль узкой дороги. Это не только не удобно, но еще и опасно, уверяют авторы коллективного обращения.


Раньше посетители имели возможность заехать на территорию поликлиники — там есть парковочные места, — но после того как под колеса автомобиля попал ребенок, администрация закрыла территорию шлагбаумом. И теперь у родителей выбор невелик: либо парковаться вдоль дороги, либо искать место на пустыре подальше, а потом идти с ребенком пешком.

Остановка общественного транспорта также расположена неблизко — примерно в полукилометре от медучреждения.


Кроме этого, родители жалуются и на отсутствие в поликлинике магазина и аптеки. Ведь нередко в очередях с ребенком приходится проводить по несколько часов, а воды купить невозможно.

 
 
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Мозыряне создали петицию, в которой требуют решить их проблемы.
 
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