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Под угрозой даже универсам «Центральный». Что происходит в магазинах «Домашний» из-за проблем сети

26.02.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях мы писали о трудностях в сети магазинов «Домашний». Поставщики товаров сообщили, что ритейлер прекратил расчеты за поставленную продукцию, некоторые торговые объекты закрылись, появились разговоры, что собственники магазинов ведут переговоры о привлечении инвесторов в проект. TUT.BY посмотрел, как проблемы отразились на ассортименте сети, в том числе в культовом универсаме «Центральный».


Мы прошлись по нескольким магазинам сети в Минске. Например, небольшой магазинчик на Раковской объявил о «тотальной распродаже» и 24 февраля уже был закрыт.

Несколько недель назад о закрытии сразу ряда магазинов сообщалось и в соцсетях ритейлера «Домашний». Среди них магазины в Минске на Сухаревской, Лынькова. Остальные — в регионах и областных центрах.


Готовится к закрытию и магазин в жилом доме на улице Евфросинии Полоцкой, 5 — на двери объявление о распродаже, в магазине скидки примерно 30% и местами опустевшие полки, слабый ассортимент. Продавец говорит, что работают до воскресенья, а что будет дальше — неизвестно.

Также читатели сообщили, что скоро закрывается магазин в Лошице.



Стал заметно беднее ассортимент и в магазине на проспекте Независимости напротив ЦУМа, но объявлений о закрытии нет. На полках много желтых ценников — на товарах со скидками. Напитки остались в основном от «Сочного» и «Боржоми». Часть магазина, где был кафетерий, больше не работает. Такую же ситуацию мы замечали и в других магазинах сети.




В универсаме «Центральный», супермаркет в котором также принадлежит сети «Домашний», с первого взгляда кажется, что все в порядке. Но, присмотревшись, можно заметить, что в холодильнике рыбной продукции стало меньше, живой рыбы и вовсе не осталось, на полках с напитками редеют даже первые ряды, из соков в продаже осталось только несколько наименований.

В этом магазине также есть скидки до 15−16%, но объявлении о закрытии магазина нет. Продавцы сказали, что универсам закрывают или продают другому ритейлеру, но когда точно и что будет дальше — неизвестно.



Сейчас ассортимент соков в магазинах «Домашний» такой как на фото



Ритейлер объединяет 10 юрлиц: «Альпаро Ритейл», «Бульбачка», «Вабич», «Гамма Ритейл», «Жибуль», «Пантапаллео», «Премьер Маркет», «Семела», «Торгразвитие», а также «Универсам Центральный».

За «Гамма Ритейл» сейчас числится 21 действующий магазин. Недавно из телеграм-каналов стало известно, что это юрлицо хотят реорганизовать и выделить из него 16 компаний.

Два топ-менеджера ритейлера «Домашний» отказались от комментариев, сославшись на то, что не уполномочены общаться с прессой.

Сеть подконтрольна бизнесмену Ивану Березовскому, ранее он отказался от комментариев по телефону. В этот раз дозвониться до Березовского нам не удалось, но мы отправили ему сообщение с вопросами. Когда у нас появится его комментарий, мы опубликуем его.

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Теги: Минск
 
 
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На днях мы писали о трудностях в сети магазинов «Домашний». Поставщики товаров сообщили, что ритейлер прекратил расчеты за поставленную продукцию, некоторые...
 
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