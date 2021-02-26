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20 базовых штрафа получил житель Пружан за репост статьи о Нине Багинской из канала-который-нельзя-называть
26.02.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 февраля в Пружанах суд огласил решение по
По административному делу прошло пять заседаний. Суд посчитал вину пружанца доказанной и назначил 20 базовых величин штрафа (580 рублей).
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, протокол на Олега составили 30 декабря по ч. 2 ст. 17.11 КоАП. Как указано в документе, мужчина «являясь активным пользователем мессенджера „Телеграм“, под ником Bandana умышленно распространил в пружанском чате публикацию из телеграм-канала, который внесен в список экстремистских». Статья, которую перепостил пользователь, была посвящена дню рождения Нины Багинской.
С правонарушением Олег не согласился. Он отрицал, что ник, с которого перепостили публикацию, принадлежит ему. По словам пружанца, его мобильный телефон на экспертизу не забирали. В материалах административного дела он не нашел объяснений, почему именно его считают пользователем под ником Bandana.
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20 базовых штрафа получил житель Пружан за репост статьи о Нине Багинской из канала-который-нельзя-называть
С правонарушением Олег не согласился. Он отрицал, что ник, с которого перепостили публикацию, принадлежит ему.
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