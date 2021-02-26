В гродненском микрорайоне Грандичи-2 открыли новый детский сад на 230 мест

Источник материала: Tut.by

В гродненском микрорайоне Грандичи-2 открыли детский сад «Пралеска» на 230 мест. Он построен по типовому проекту. Здесь есть игровые и спальные комнаты, спортивный зал и бассейн. А в следующем году в Грандичах-3 планируют построить еще один садик, но уже побольше — на 335 мест, сообщает «Гродненская правда».





Торжественно открывать детский сад приехало руководство города и области, а также глава администрации Ленинского района и директор «Гроднопромстроя», который и возводил учреждение.













Губернатор Гродненский области Владимир Караник рассказал, что в следующем году в микрорайоне Грандичи-3 откроется новая школа на 44 класса, строительство уже началось. Также здесь появится амбулатория, поликлиника, еще один детский сад.

А еще в Грандичах-2 уже сейчас идет строительство двух торговых центров. Во всех многоэтажках нового микрорайона первые этажи будут отдавать под торговые объекты.