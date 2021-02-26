ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

STEM -центры работают в школах Минской области

26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Еще одна школа Минской области - в системе STEM. Новый кабинет робототехники открылся в Свислочской школе. Здесь за новым оборудованием - в первую очередь компьютерной техникой - каждый день проводят уроки информатики, а после детям из первого класса преподают основы программирования, моделирования и инжиниринга. Факультатив посещают ученики разных возрастов. Лучшие привезли уже дипломы с областного турнира по робототехнике.

В STEM-классе планируют проводить лекции для детей и взрослых со всего Пуховичского района. Тут же будет организована переподготовка педагогов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще одна школа Минской области - в системе STEM. Новый кабинет робототехники открылся в Свислочской школе. Здесь за новым оборудованием - в первую очередь...
 
Новости дня
Новости общества
 
Оскорбления и угрозы в адрес милиционера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by