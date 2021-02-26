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STEM -центры работают в школах Минской области
26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще одна школа Минской области - в системе STEM. Новый кабинет робототехники открылся в Свислочской школе. Здесь за новым оборудованием - в первую очередь компьютерной техникой - каждый день проводят уроки информатики, а после детям из первого класса преподают основы программирования, моделирования и инжиниринга. Факультатив посещают ученики разных возрастов. Лучшие привезли уже дипломы с областного турнира по робототехнике.
В STEM-классе планируют проводить лекции для детей и взрослых со всего Пуховичского района. Тут же будет организована переподготовка педагогов.
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Еще одна школа Минской области - в системе STEM. Новый кабинет робототехники открылся в Свислочской школе. Здесь за новым оборудованием - в первую очередь...
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