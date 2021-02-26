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Оскорбления и угрозы в адрес милиционера
26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уголовные дела за угрозу насилием и оскорбление! Подозреваемым в этих преступлениях проходит 24-летний житель городского поселка Корма Гомельской области. Молодой человек задержан. Как сообщает МВД, в январе он публиковал в открытом чате "Сеница" сообщения с оскорблениями и угрозой насилия участковому Минского РУВД.
- Что вы публиковали в открытом чате "Сеница"?
На подозреваемого вышли оперативники отдела по противодействию киберпреступности. Его действиям дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.
Денис Зублевский, замначальника Минского РУВД: "Помимо этого, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. В январе он размещал в этом же чате сообщения с угрозами и оскорблениями в адрес начальника Мачулищанского отдела милиции Минского РУВД. Оперативники продолжают работу по установлению лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете".
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Уголовные дела за угрозу насилием и оскорбление! Подозреваемым в этих преступлениях проходит 24-летний житель городского поселка Корма Гомельской области. Молодой...
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