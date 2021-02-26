ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оскорбления и угрозы в адрес милиционера

26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Уголовные дела за угрозу насилием и оскорбление! Подозреваемым в этих преступлениях проходит 24-летний житель городского поселка Корма Гомельской области. Молодой человек задержан. Как сообщает МВД, в январе он публиковал в открытом чате "Сеница" сообщения с оскорблениями и угрозой насилия участковому Минского РУВД.

- Что вы публиковали в открытом чате "Сеница"?
- Оскорбительные выражения и угрозы в адрес сотрудников органов внутренних дел Кракасевича и Муравьева.
- Скажите, пожалуйста, вы готовы принести извинения сотрудникам Мачулищанского отдела милиции?
- Я приношу искренние извинения за свои деяния, свое поведение. Впредь обещаю: такое не повторится.

На подозреваемого вышли оперативники отдела по противодействию киберпреступности. Его действиям дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Денис Зублевский, замначальника Минского РУВД: "Помимо этого, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за оскорбление представителя власти. В январе он размещал в этом же чате сообщения с угрозами и оскорблениями в адрес начальника Мачулищанского отдела милиции Минского РУВД. Оперативники продолжают работу по установлению лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уголовные дела за угрозу насилием и оскорбление! Подозреваемым в этих преступлениях проходит 24-летний житель городского поселка Корма Гомельской области. Молодой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Первые перелетные птицы возвращаются из теплых краев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by