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Первые перелетные птицы возвращаются из теплых краев

26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первые перелетные птицы возвращаются из теплых краев. Несмотря на недавний минус, пернатых путешественников начали замечать на улицах городов и деревень. Домой возвращаются серые гуси, чибисы и полевые жаворонки. По сравнению с прошлым годом, когда зима была практически без снега, в этом году птицы начали возвращаться в Беларусь на три недели позже.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития: "В нынешнем году, учитывая, что были сильные морозы, конечно, птички летят, скажем, так, наверное, так, как и положено, исходя из современной белорусской зимы, весны, какими они, наверное, должны быть. Если такая погода продолжит сохраняться, скоро мы уже должны увидеть у нас такие виды, как белая трясогузка, зяблики".

Некоторые виды птиц, которые раньше были перелетными, теперь зимуют в Беларуси. Так, например, скворцов, которые долгое время считались весенними вестниками, даже этой зимой неоднократно замечали в разных уголках нашей страны.

 
 
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Первые перелетные птицы возвращаются из теплых краев. Несмотря на недавний минус, пернатых путешественников начали замечать на улицах городов и деревень. Домой...
 
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