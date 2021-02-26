|
"Оставляешь место аварии - совершаешь преступление!". Единый день безопасности дорожного движения
26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Оставляешь место аварии - совершаешь преступление!". Под таким девизом проходит Единый день безопасности дорожного движения. Все мероприятия Госавтоинспекции направлены сегодня на профилактику таких происшествий. Привлекают к теме безопасного поведения не только автолюбителей, но и маленьких участников дорожного движения. В столичной школе в рамках акции организовали выставку детских работ, стенгазет и плакатов по профилактике дорожного травматизма.
Андрей Шуканов, начальник ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска: "В средней школе 81 г. Минска прошел конкурс стенгазет и плакатов "Молния" среди учащихся 5, 6, 7, 8 классов на тему единого дня, а также нарушения правил в зимний период. Все учащиеся проявили творческие способности и креативный подход к выполнению работ. Выставка проходила на протяжении всей недели. Цель мероприятия - профилактика дорожно-транспортных происшествий и привлечение внимания родителей и детей к соблюдению правил дорожного движения".
Госавтоинспекция напоминает, что за оставление места происшествия предусмотрена ответственность, и призывает водителей транспортных средств быть взаимовежливыми на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Оставляешь место аварии - совершаешь преступление!". Под таким девизом проходит Единый день безопасности дорожного движения. Все мероприятия Госавтоинспекции...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)