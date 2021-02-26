Прямая телефонная линия - для решения волнующих вопросов

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наводнения и решение проблем с электроэнергией. Волнующие вопросы жители Минска и Минской области могли сегодня задать помощнику Президента Игорю Евсееву во время прямой телефонной линии. Инспектор по Минской области внимательно выслушал каждого (а всего 34 обращения) и дал исчерпывающие ответы. Некоторые проблемы решены сразу на месте во время оперативной связи с органами местного управления.

При необходимости для решения проблем помощники Президента отправляются на места. Так, на ближайшее время Игорь Евсеев запланировал выезды в несколько сельхозпредприятий Минской области - там граждан примут лично и выслушают их предложения.