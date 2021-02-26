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В Витебске открылся обновленный хирургический корпус областного онкодиспансера

26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Введение в строй важного для региона объекта позволит специалистам освоить новые высокотехнологичные операции. Для этого есть все необходимое: установлено самое современное оборудование в операционных, оснащена клинико-диагностическая лаборатория, сформирован профессиональный штат. Внедрены в практику и прогрессивные методы диагностики и лечения. Для ранней диагностики опухолей - скрининговые программы.

Анжела Томчина, главврач Витебского областного клинического онкологического диспансера: "Тот современный оперблок и то оборудование, которое закуплено для клинико-диагностической лаборатории и для других служб - это все то, что позволит на самом высоком уровне, используя высокие технологии, лечить наших пациентов. Мы не просто улучшаем комфортные условия пребывания наших пациентов и сотрудников, это действительно технологии, которые совершат прорыв".

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома: "Большой спектр оперативного вмешательства будет замкнут на Витебском онкодиспансере. Уменьшит очередность и перевод в республиканский центр, улучшит и качество оказания медицинской помощи".

В областном диспансере работает кафедра Витебского медицинского университета. Здесь ведут научные исследования, разрабатывают и внедряют в практику новейшие методы лечения.

 
Теги: Витебск
 
 
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Введение в строй важного для региона объекта позволит специалистам освоить новые высокотехнологичные операции. Для этого есть все необходимое: установлено самое...
 
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