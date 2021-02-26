В Минске прошел круглый стол по межконфессиональному согласию

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"Межконфессиональное согласие - важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности в стране". Именно этой теме был посвящен круглый стол сегодня в Минске. Представители госорганов, Следственного комитета и всех конфессий страны, а также ученые и парламентарии, члены образовательных учреждений и Совета Республики обсудили актуальные вопросы по взаимодействию церкви и государства на благо общества. На повестке дня также роль религиозных организаций, общественных объединений в профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений, ресоциализации осужденных, работы с молодежью, противодействия религиозному экстремизму и многое другое. Особую значимость мероприятие имеет в Год народного единства.

Олег Шандарович, первый зампредседателя Следственного комитета Беларуси: "Следователи ежедневно сталкиваются с последствиями проблем, связанных с пьянством, наркоманией, ресоциализацией ранее судимых, деструктивных влияний на молодежь. События прошлого года наглядно показали и попытки противопоставить друг другу различные социальные группы граждан. Опыт, возможности и та повседневная деятельность по оказанию помощи людям действительно незаменима".

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей: "Сегодня в Беларуси проживают люди 156 национальностей. И приезжая на нашу землю, они остаются в той вере, в которой они были раньше. Государство обеспечит условия, чтобы люди различных вероисповеданий могли ходить в свой храм, совершать свои богослужения. Именно в этом важность той политики, которую проводит наше государство, – обеспечить каждому человеку право на его веру".

По итогам круглого стола участники приняли резолюцию, в которой признали необходимость совершенствовать взаимодействие общественных объединений, религиозных организаций и подразделений Следственного комитета в целях укрепления общественного спокойствия и согласия. Подобные круглые столы планируются провести и в регионах.