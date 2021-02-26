ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политическая воля всегда будет вызывать негатив от недоброжелателей

26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Страны, взявшие на себя смелость идти собственным путем, закономерно будут вызывать критику от тех, кому это неудобно. Такое мнение высказал глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в проекте "Беларусь 1" "Скажинемолчи".

Олег Гайдукевич, глава Либерально-демократической партии Беларуси: "Никогда не надо бояться, что нас где-то критикуют. Надо бояться, когда нас хвалят. Почему? Когда Россию и Беларусь в последний раз хвалили? Когда обнимались с нами? В начале 90-х! Все нас хвалили! Все улыбались. Все говорили, какие мы молодцы. Ельцин стоял в конгрессе США, ему аплодировали сенаторы. Почему ему аплодировали сенаторы? Потому что Россия была на коленях. Потому что она не имела никакого авторитета на международной арене.

И к нам приезжал Бил Клинтон, и нас все хлопали по плечу, говорили: "Молодцы, идите вперед!" А мы становились все слабее и слабее. Или возьмите нашу соседку - Украину. Каждый день туда приезжает новый международный чиновник. Каждый день их хвалят, по телефону звонят. Даже говорят, кого министром назначить, кого генпрокурором назначить. Это что, суверенитет и независимость? И при этом народ с каждым днем живет все хуже. Социальные институты разваливаются".

Полное единение с иностранными партнерами невозможно, считает политик. И главная причина - отстаивание позиций белорусского народа за рубежом никому попросту неинтересно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны, взявшие на себя смелость идти собственным путем, закономерно будут вызывать критику от тех, кому это неудобно. Такое мнение высказал глава...
 
Новости дня
Новости общества
 
7 лет после Майдана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by