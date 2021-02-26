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Политическая воля всегда будет вызывать негатив от недоброжелателей
26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Страны, взявшие на себя смелость идти собственным путем, закономерно будут вызывать критику от тех, кому это неудобно. Такое мнение высказал глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в проекте
И к нам приезжал Бил Клинтон, и нас все хлопали по плечу, говорили: "Молодцы, идите вперед!" А мы становились все слабее и слабее. Или возьмите нашу соседку - Украину. Каждый день туда приезжает новый международный чиновник. Каждый день их хвалят, по телефону звонят. Даже говорят, кого министром назначить, кого генпрокурором назначить. Это что, суверенитет и независимость? И при этом народ с каждым днем живет все хуже. Социальные институты разваливаются".
Полное единение с иностранными партнерами невозможно, считает политик. И главная причина - отстаивание позиций белорусского народа за рубежом никому попросту неинтересно.
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Страны, взявшие на себя смелость идти собственным путем, закономерно будут вызывать критику от тех, кому это неудобно. Такое мнение высказал глава...
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