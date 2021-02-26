Политическая воля всегда будет вызывать негатив от недоброжелателей

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Страны, взявшие на себя смелость идти собственным путем, закономерно будут вызывать критику от тех, кому это неудобно. Такое мнение высказал глава Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в проекте "Беларусь 1" " Скажинемолчи ".



Олег Гайдукевич, глава Либерально-демократической партии Беларуси: "Никогда не надо бояться, что нас где-то критикуют. Надо бояться, когда нас хвалят. Почему? Когда Россию и Беларусь в последний раз хвалили? Когда обнимались с нами? В начале 90-х! Все нас хвалили! Все улыбались. Все говорили, какие мы молодцы. Ельцин стоял в конгрессе США, ему аплодировали сенаторы. Почему ему аплодировали сенаторы? Потому что Россия была на коленях. Потому что она не имела никакого авторитета на международной арене.



И к нам приезжал Бил Клинтон, и нас все хлопали по плечу, говорили: "Молодцы, идите вперед!" А мы становились все слабее и слабее. Или возьмите нашу соседку - Украину. Каждый день туда приезжает новый международный чиновник. Каждый день их хвалят, по телефону звонят. Даже говорят, кого министром назначить, кого генпрокурором назначить. Это что, суверенитет и независимость? И при этом народ с каждым днем живет все хуже. Социальные институты разваливаются".

Полное единение с иностранными партнерами невозможно, считает политик. И главная причина - отстаивание позиций белорусского народа за рубежом никому попросту неинтересно.