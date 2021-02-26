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7 лет после Майдана
26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Впрочем, эйфория от революции уходит быстро. На ее месте появляется вполне заурядная реальность. На своей шкуре это переносят украинцы. Коррупция, рост тарифов, заискивание перед иностранными государствами - все это реалии сегодняшней «незалежнай» Украины. К чему приводят необдуманные поступки, рассказал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.
Мы можем вспомнить о наложении санкций на членов ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака - народного депутата ОПЗЖ. Больше того, они перешли черту и грань морали. Они начали давить и на родственников - я сейчас говорю об Оксане Марченко. И таких примеров были десятки. Чего стоит только закрытие центральных ведущих оппозиционных телеканалов. Это говорит о чем в первую очередь? То, что хаос и беспредел - это состояние нашей страны продолжается уже последние 7 лет. Преступление, насилие, нивелирование закона. Но сегодня новая фаза - сегодня фаза того, когда власть формирует диктаторский режим, системно уничтожая оппозицию. Об этом сегодня нужно говорить. Почему? Потому что власть это делает со страха, боясь того, что ей несут угрозу".
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Впрочем, эйфория от революции уходит быстро. На ее месте появляется вполне заурядная реальность. На своей шкуре это переносят украинцы. Коррупция, рост тарифов,...
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