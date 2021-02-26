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7 лет после Майдана

26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Впрочем, эйфория от революции уходит быстро. На ее месте появляется вполне заурядная реальность. На своей шкуре это переносят украинцы. Коррупция, рост тарифов, заискивание перед иностранными государствами - все это реалии сегодняшней «незалежнай» Украины. К чему приводят необдуманные поступки, рассказал народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины: "Я хочу сказать, что мы - не просто полицейская страна, мы - страна хаоса и беспредела. Вот как бы я больше обозначил сегодняшнее положение нашего государства. Почему? Потому что все, что происходит в нашей стране - это всего лишь на всего идет нивелирование закона и прав граждан Украины. Мы сейчас можем приводить массу примеров. Невыполнение функций государства перед своими гражданами или нарушение их конституционных прав.

Мы можем вспомнить о наложении санкций на членов ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака - народного депутата ОПЗЖ. Больше того, они перешли черту и грань морали. Они начали давить и на родственников - я сейчас говорю об Оксане Марченко. И таких примеров были десятки. Чего стоит только закрытие центральных ведущих оппозиционных телеканалов. Это говорит о чем в первую очередь? То, что хаос и беспредел - это состояние нашей страны продолжается уже последние 7 лет. Преступление, насилие, нивелирование закона. Но сегодня новая фаза - сегодня фаза того, когда власть формирует диктаторский режим, системно уничтожая оппозицию. Об этом сегодня нужно говорить. Почему? Потому что власть это делает со страха, боясь того, что ей несут угрозу".

 
 
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Впрочем, эйфория от революции уходит быстро. На ее месте появляется вполне заурядная реальность. На своей шкуре это переносят украинцы. Коррупция, рост тарифов,...
 
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