|
Прогноз погоды на 27 февраля
26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, и малоактивный атмосферный фронт.
27 февраля (суббота) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, днем местами по западу страны усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погодные условия в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, и малоактивный атмосферный фронт. 27...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)