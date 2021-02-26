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Прогноз погоды на 27 февраля

26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погодные условия в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, и малоактивный атмосферный фронт.

27 февраля (суббота) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, днем местами по западу страны усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

 
 
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Погодные условия в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря, и малоактивный атмосферный фронт. 27...
 
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