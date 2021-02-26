Взимать подоходный налог с суммы за возврат товара в Беларуси не будут

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Как пояснили в профильном министерстве, платить подоходный с возвращенных за покупку денег не надо, но если в налоговой попросят, то придется объяснить, что это за деньги. В налоговом ведомстве отметили: подавать декларацию только из-за таких возвратов белорусам не нужно.