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Взимать подоходный налог с суммы за возврат товара в Беларуси не будут
26.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как пояснили в профильном министерстве, платить подоходный с возвращенных за покупку денег не надо, но если в налоговой попросят, то придется объяснить, что это за деньги. В налоговом ведомстве отметили: подавать декларацию только из-за таких возвратов белорусам не нужно.
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Как пояснили в профильном министерстве, платить подоходный с возвращенных за покупку денег не надо, но если в налоговой попросят, то придется объяснить, что это за...
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