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Наблюдатель назвал членов избирательной комиссии на участке фальсификаторами и получил 2 года «химии»

26.02.2021 17:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Заводского района Минска 26 февраля вынес приговор 36-летнему предпринимателю Александру Агрейцовичу. Его обвинили в том, что он оклеветал представителей избирательной комиссии на участке, где был наблюдателем, в видео на своем Youtube-канале. Ему дали два года «химии», передает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Александр Агрейцович. Скриншот видео с канала "Дневники наблюдатели"

Александр Агрейцович был наблюдателем на парламентских выборах 2019 года. На своем Youtube-канале «Дневники наблюдателя» он ежедневно размешал видеоотчеты о наблюдении за ходом голосования. А 29 мая 2020 года, спустя полгода после парламентских выборов, опубликовал видео «Учителя творят «черное», в котором назвал представителей избирательной комиссии, 12 сотрудниц столичной школы № 187, «бандитами-фальсификаторами».

В видео Агрейцович отметил, что они являются фальсификаторами выборов и в период досрочного голосования на парламентских выборах совершили подделку документов. Этим он «довел информацию до неограниченного круга лиц»: видео просмотрели более пяти тысяч раз.

В отношении наблюдателя возбудили уголовное дело по ст. 188 («Клевета») Уголовного кодекса Беларуси.

В материалах дела — пять томов на полторы тысячи страниц. Среди них — допросы потерпевших, свидетелей, заявления наблюдателей, а также результаты экспертиз — психологической, компьютерной, лингвистической. Согласно судебно-лингвистической экспертизе, лексема «фальсификаторы» несет негативный акцент.

На суде защитник Александра Агрейцовича заявил, что состава преступления по делу нет: клевета подразумевает сознательно ложные свидетельства, а обвиняемый неоднократно уведомлял комиссию о выявленных им разночтениях.

Александр Агрейцович в последнем слове вину не признал: «На момент моего участия в кампании в качестве наблюдателя, как и на момент съемки видео, я уверен, что выборы сфальсифицированы. 11 человек из комиссии потом были в комиссии по президентским выборам: по их данным, на парламентские выборы в основной день пришло больше людей, чем на президентские — о чем тут говорить. Администрация уничтожила единственные документы, которые подтверждали фальсификацию на выборах: списки избирателей, имеющих право голоса».

Прокурор запросил для Агрейцовича год «химии». Однако суд решил иначе: два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении наблюдателя возбудили уголовное дело по ст. 188 («Клевета») Уголовного кодекса Беларуси.
 
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