В Бресте хотят пустить электробус по одному из маршрутов городского транспорта

Источник материала: Tut.by

Брест планирует купить электробус для работы на маршруте «ЦГБ — автовокзал», сообщил мэр города Александр Рогачук.



Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

В скором времени закупят пилотный экземпляр.

«По итогам года рассмотрим варианты постепенного увеличения количества электробусов с учетом всех составляющих — цен, строительства зарядных станций, эксплуатационных расходов по сравнению с троллейбусами и автобусами», — обещает Рогачук.

Власти Бреста ожидают, что в ближайшие пять лет количество электробусов на городских маршрутах будет постоянно расти.