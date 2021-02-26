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В Бресте хотят пустить электробус по одному из маршрутов городского транспорта
26.02.2021 17:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брест планирует купить электробус для работы на маршруте «ЦГБ — автовокзал»,
В скором времени закупят пилотный экземпляр.
«По итогам года рассмотрим варианты постепенного увеличения количества электробусов с учетом всех составляющих — цен, строительства зарядных станций, эксплуатационных расходов по сравнению с троллейбусами и автобусами», — обещает Рогачук.
Власти Бреста ожидают, что в ближайшие пять лет количество электробусов на городских маршрутах будет постоянно расти.
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