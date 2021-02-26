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В Бресте хотят пустить электробус по одному из маршрутов городского транспорта

26.02.2021 17:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брест планирует купить электробус для работы на маршруте «ЦГБ — автовокзал», сообщил мэр города Александр Рогачук.


Фото: Телеграм-канал Александра Рогачука

В скором времени закупят пилотный экземпляр.

«По итогам года рассмотрим варианты постепенного увеличения количества электробусов с учетом всех составляющих — цен, строительства зарядных станций, эксплуатационных расходов по сравнению с троллейбусами и автобусами», — обещает Рогачук.

Власти Бреста ожидают, что в ближайшие пять лет количество электробусов на городских маршрутах будет постоянно расти.

 
Теги: Брест
 
 
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