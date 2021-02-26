Гомельский военком Кривоносов получил от Лукашенко не только «заряд энергии», но еще и медаль

Источник материала: Tut.by

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов получил от Лукашенко не только «заряд энергии», но еще и медаль «За отличие в охране общественного порядка». Соответствующий указ Лукашенко подписал 26 февраля, сообщает его пресс-служба. Помимо военкома государственных наград удостоены 58 представителей различных сфер деятельности.





Напомним, перед тем как отправиться на ВНС, военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов поделился с журналистами своими идеями. Одна из них — сделать в Беларуси свой собственный интернет .

Выступить из-за временного лимита на собрании военкому так и не удалось. Тогда он попросил получить от Лукашенко «заряд энергии» и пожать ему руку.

Вернувшись в Гомель Кривоносов незамедлительно передал «заряд энергии» военнослужащим.

В ролике военком прокомментировал свои действия следующим образом: «Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим».

А вскоре эстафета рукопожатий была передана и сотрудникам Гомельского УВД.

Что за медаль?

Медалью «За отличие в охране общественного порядка», как сообщает сайт президента, награждают за личное мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при задержании преступников или ликвидации преступных групп, охране жизни и здоровья людей; за умелые, инициативные и смелые действия, содействовавшие успешному выполнению подразделением, нарядом оперативно-служебных и служебно-боевых задач по пресечению преступных и других противозаконных деяний; за умело организованные и совершенные действия по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, их всестороннему, полному, объективному и оперативному расследованию, а также по осуществлению судебно-экспертной деятельности; за умелую организацию работы и высокую результативность деятельности органов внутренних дел и внутренних войск по охране общественного порядка и борьбе с преступностью; за активное участие и помощь органам внутренних дел и внутренним войскам в охране общественного порядка, борьбе с преступностью и другими правонарушениями.