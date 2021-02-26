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Трудовые коллективы Гомеля встретились на "Лыжне-2021"
26.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпорт объединяет. Коллективы предприятий Гомеля встретили пятницу на "Лыжне-2021". Приняло участие в соревнованиях 18 команд (на старт вышли около сотни человек). Самому старшему - 61 год. Площадкой спортивного мероприятия стал стадион "Гомсельмаш". Мужчин ожидала трасса в 1200 метров. Женщин - 800.
Соревнования по лыжному спорту - давняя традиция. В этом году они собрали трудовые коллективы в 23-й раз.
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Спорт объединяет. Коллективы предприятий Гомеля встретили пятницу на "Лыжне-2021". Приняло участие в соревнованиях 18 команд (на старт вышли около сотни человек)....
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