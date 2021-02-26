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"Земной странник". Выставка к юбилею Павла Мисько
26.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выставка "Земной странник" к 90-летию белорусского писателя Павла Мисько - в Национальной библиотеке. В Зале белорусской литературы - книги рассказов и повестей, романы, а также сборники стихотворений. Отдельно продемонстрирована переводческая деятельность писателя.
Особый успех произведения Павла Мисько имеют у юных читателей. Детские сказки, приключенческие и фантастические книги стали настоящей классикой. Посетить выставку можно до конца марта.
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Выставка "Земной странник" к 90-летию белорусского писателя Павла Мисько - в Национальной библиотеке. В Зале белорусской литературы - книги рассказов и повестей,...
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