Дождь и мокрый снег ожидаются в выходные

Источник материала: БT

Первое веяние весны. В последние выходные календарной зимы в столице и области ожидаются дождь и мокрый снег. И все это на фоне стабильной плюсовой температуры - от 0 до 5 градусов тепла. Ветер северный, порывистый. На дорогах местами слабый туман и гололедица. В субботу будет облачно с прояснениями и от 0 до 3 градусов со знаком плюс. В воскресенье потеплеет.

В первые весенние дни в Минской области преимущественно сохранится теплая погода.