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Дождь и мокрый снег ожидаются в выходные
26.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Первое веяние весны. В последние выходные календарной зимы в столице и области ожидаются дождь и мокрый снег. И все это на фоне стабильной плюсовой температуры - от 0 до 5 градусов тепла. Ветер северный, порывистый. На дорогах местами слабый туман и гололедица. В субботу будет облачно с прояснениями и от 0 до 3 градусов со знаком плюс. В воскресенье потеплеет.
В первые весенние дни в Минской области преимущественно сохранится теплая погода.
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Первое веяние весны. В последние выходные календарной зимы в столице и области ожидаются дождь и мокрый снег. И все это на фоне стабильной плюсовой температуры - от...
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