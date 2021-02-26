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Обновление подвижного состава столичного метрополитена

26.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пополнение автопарка и оптимизация движения общественного транспорта продолжается. В этом году по заключенным договорам на линии поступят 252 новых автобуса, 150 троллейбусов и 9 электробусов. 5 современных автобусов экологического класса "Евро-5" и 7 электробусов с запасом автономного хода работают уже на столичных маршрутах. Появятся и новые электронные табло на остановочных пунктах - теперь таких в городе почти полтысячи.

Обновление затронет и метрополитен. Новые поезда "Штадлер" появятся на первой линии минского метро. А при строительстве третьей линии на полгода остановится трамвайное движение до станции "Озеро".

 
 
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Пополнение автопарка и оптимизация движения общественного транспорта продолжается. В этом году по заключенным договорам на линии поступят 252 новых автобуса, 150...
 
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