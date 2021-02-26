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Семье мальчика, который в Новогрудке таскал по двору кота, вынесли предупреждение
26.02.2021 18:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новогрудке родителям 4-летнего мальчика, который таскал по снегу на веревке кота, пинал его, наступал на него — и в конце концов вешал на перилах, комиссия по делам несовершеннолетних вынесла предупреждение,
Напомним, в начале февраля в Сети
— Мы предупредили родителей. Такое решение приняла комиссия. Родители раскаивались, разъяснили свою позицию, говорили, что раньше ребенок никогда не обижал домашних питомцев, которые есть в семье. Если бы они видели попавшую на видео игру, то не допустили бы подобное поведение, — рассказала изданию заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Новогрудского райисполкома Ольга Гизовская. Она также уточнила, что семья мальчика характеризуется положительно.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленные законом сроки.
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В Новогрудке родителям 4-летнего мальчика, который таскал по снегу на веревке кота, пинал его, наступал на него - и в конце концов вешал на перилах, на комиссии по...
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