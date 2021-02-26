Семье мальчика, который в Новогрудке таскал по двору кота, вынесли предупреждение

Источник материала: Tut.by

В Новогрудке родителям 4-летнего мальчика, который таскал по снегу на веревке кота, пинал его, наступал на него — и в конце концов вешал на перилах, комиссия по делам несовершеннолетних вынесла предупреждение, сообщает Sputnik Беларусь.



Фото: группа ВПП «Хутор» во «ВКонтакте»

Напомним, в начале февраля в Сети появилось шокирующее видео, которое сняли в Новогрудке: ребенок тащит по снегу на веревке кота, пинает его, наступает на него — и в конце концов вешает на перилах. Мимо проходят люди — и никто не останавливает ребенка. При этом бабушка ребенка, судя по видео, тоже вначале пинает кота. История получила продолжение: кота Феникса у хозяйки забрали, на семью составили административный протокол. И вот комиссия по делам несовершеннолетних Новогрудского района рассмотрела материалы проверки милиции и решила вынести семье предупреждение. Семье, кстати, мог грозить штраф до 10 базовых величин.

— Мы предупредили родителей. Такое решение приняла комиссия. Родители раскаивались, разъяснили свою позицию, говорили, что раньше ребенок никогда не обижал домашних питомцев, которые есть в семье. Если бы они видели попавшую на видео игру, то не допустили бы подобное поведение, — рассказала изданию заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Новогрудского райисполкома Ольга Гизовская. Она также уточнила, что семья мальчика характеризуется положительно.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленные законом сроки.