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В Гродно задержали мужчину, который в телеграм-чате призывал к насилию над милиционерами. Возбуждено дело

26.02.2021 19:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали 29-летнего станочника, который в одном из телеграм-чатов призывал к насилию над милиционерами, сообщили в МВД.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christian Wiediger / Unsplash

«Начиная с октября прошлого года мужчина регулярно призывал в деструктивном телеграм-чате «Гродно 97%» к насилию над милиционерами. Используя свои имя и отчество как никнейм, он методично расписывал садистские способы расправы. В частности, «отрезать головы сотрудников, давить машинами, стрелять в них из оружия, вешать, а также использовать для убийства топоры и пики», — сказано в сообщении ведомства.

Мужчину задержали. Он объяснил свои действия «влиянием различных телеграм-каналов протестного толка», сообщили в милиции, отметив, что задержанный в содеянном раскаивается.

Возбуждено уголовное дело за подстрекательство к насилию в отношении сотрудника органов внутренних дел.

 
Теги: Гродно
 
 
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Возбуждено уголовное дело за подстрекательство к насилию в отношении сотрудника органов внутренних дел.
 
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