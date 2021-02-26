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В Гродно задержали мужчину, который в телеграм-чате призывал к насилию над милиционерами. Возбуждено дело
26.02.2021 19:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно задержали 29-летнего станочника, который в одном из телеграм-чатов призывал к насилию над милиционерами,
«Начиная с октября прошлого года мужчина регулярно призывал в деструктивном телеграм-чате «Гродно 97%» к насилию над милиционерами. Используя свои имя и отчество как никнейм, он методично расписывал садистские способы расправы. В частности, «отрезать головы сотрудников, давить машинами, стрелять в них из оружия, вешать, а также использовать для убийства топоры и пики», — сказано в сообщении ведомства.
Мужчину задержали. Он объяснил свои действия «влиянием различных телеграм-каналов протестного толка», сообщили в милиции, отметив, что задержанный в содеянном раскаивается.
Возбуждено уголовное дело за подстрекательство к насилию в отношении сотрудника органов внутренних дел.
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В Гродно задержали мужчину, который в телеграм-чате призывал к насилию над милиционерами. Возбуждено дело
Возбуждено уголовное дело за подстрекательство к насилию в отношении сотрудника органов внутренних дел.
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