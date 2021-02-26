Минчане пришли поставить подпись под обращением к депутату - и получили от 30 базовых до 15 суток

Источник материала: Tut.by

Вечером 25 февраля жители Фрунзенского района Минска, а точнее, 101-го Каменногорского избирательного округа, собирали подписи под коллективным обращением к своему депутату парламента — Анне Старовойтовой. В какой-то момент к ним подъехал «характерный бус», оттуда вышли мужчины в балаклавах и увезли всех в РУВД. Об этом стало известно от задержанных в суде. Милиция посчитала, что люди, которые пришли поставить подписи под обращением, несанкционированно пикетировали. Суд с этим согласился — признал минчан виновными и назначил наказание — от 30 базовых величин штрафа до 15 суток ареста.



​Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Не вижу никаких ограничений в том, чтобы подписывать коллективные обращения»

В четверг вечером, 25 февраля, в Каменной горке задержали порядка десяти человек, сообщали нам читатели. Это произошло около 20.30. А уже с утра их дела поступили в суд Фрунзенского района. Рассмотрение первого назначили на 9.45. Те, кто волновался и переживал за своих соседей, попасть на заседание не смогли. Узнали только о наказании — 30 базовых величин.

Елена Шумейко — одна из задержанных вечером 25 февраля. Ее подруга Наталья дежурила в суде с самого утра. По ее словам, на протяжении последних дней минчане собирали подписи под пятью обращениями к депутату Анне Старовойтовой. В одном они выражают несогласие с установкой «Табакерок» на территории округа и требуют от своего депутата получить ответы от Минздрава, МАРТа и главы Мингорисполкома. В другом просят направить премьер-министру требование отменить запрет на выезд из страны, в остальных — задают вопросы о COVID-19, интересуются работой Междведомственной комиссии по расследованию случаев превышения полномочий силовиками 9−13 августа 2020 года.

О том, что Елену задержали, Наталья поняла не сразу.

— Когда в чате появилась такая информация, стала звонить в 102, но там ответили, что такой среди задержанных нет. Сегодня в 7 утра поехала к дому, где их вроде как задержали. Смотрю — машина Лены стоит. А ее самой нет.

Ночь Елена Шумейко провела на Окрестина. Оттуда же она общалась с судьей Марией Ерохиной. Суд проходил по скайпу.

Елена живет в Каменной горке, работает юрисконсультом. Ей 39 лет, воспитывает троих детей, двое из которых — несовершеннолетние.

Протокол об административном правонарушении, которое ей вменяется, звучит лаконично: около 20.45 находилась по адресу: Неманская, 42, где приняла участие в пикетировании без соответствующего разрешения Мингорисполкома. В чем выразилось это пикетирование, за что или против чего, в протоколе не уточняется.

В начале заседания Елена ходатайствовала о том, чтобы суд истребовал видео с камеры наблюдения, установленной на подъезде, у которого ее задержали. На записях, говорила женщина, будет видно, что никакого пикетирования там не происходило. Кроме этого, она попросила суд приобщить к делу обращения к депутату, которые она подписывала.

— Где эти письма? — уточнила Мария Ерохина.

— В РУВД, я полагаю.

Рассмотрение ходатайств сперва отложили, а после их отклонили.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Судья Мария Ерохина долго и настойчиво уточняла, как Елене «стало известно о необходимости явиться по указанному адресу», в каких telegram-чатах происходило общение с другими подписантами обращений, насколько достоверная информация в них публиковалась.

— Имелась ли при вас атрибутика? — спросила судья.

— [Атрибутика] депутата Старовойтовой? Нет. Никакой другой тоже. Это может подтвердить видеозапись с камеры, установленной на подъезде.

— Что препятствовало вам обратиться в электронном виде с теми насущными вопросами, которые вас беспокоят, если вы придерживаетесь такой активной позиции? — продолжила судья.

— Я не вижу никаких ограничений в том, чтобы подписывать коллективные обращения. Это предусмотрено в законе «Об обращениях граждан».

После этого суд перешел к письменным материалам дела. В них — рапорт старшего лейтенанта Фрунзенского РУВД Сергея Минкавца (им «была выявлена группа граждан, которая проводила несанкционированное пикетирование») и протокол опроса Елены Шумейко. В нем она рассказала примерно то же, что и на суде: когда подписывала обращение депутату Старовойтовой, подъехал микроавтобус, из него вышли люди в штатском и балаклавах, отвезли в РУВД, где на всех составили протоколы по статье 23.34 КоАП.

После обеда суд вынес решение — признать Елену Шумейко виновной и назначить наказание в виде 30 базовых величин штрафа (870 рублей).

«Обсуждали свои насущные вопросы, которые должны быть согласованы с администрацией района или Мингорисполкомом»

Лёне 20 лет. Вчера у него задержали обоих родителей — Виталия и Татьяну Зайцевых. Им по 48 лет, оба — предприниматели. В подобной ситуации их сын оказался впервые, но, тем не менее, не растерялся: утром нашел адвоката и заключил с ним договор.

— Как они? — спросил он у адвоката, который в перерыве смог пообщаться с задержанными.

— В шоке, что такое возможно.

Протокол, составленный на Виталия, звучит так же, как и у Елены Шумейко: 25 февраля около 20.45 он находился по адресу: Неманская, 42 и принял участие в пикетировании, которое проводилось без соответствующего разрешения Мингорисполкома.

Суду Виталий объяснил, что действительно находился по этому адресу, куда приехал с супругой, чтобы поставить подписи под обращением к депутату.

— Больше никаких действий не предпринимал.

— С какой целью прибыли по адресу Неманская, 42? — переспросила судья Мария Ерохина.

— Подписать обращение к депутату Старовойтовой.

— Какие требования были в обращениях?

— Например, по поводу «Табакерок», которые устанавливают возле школ и детских садов.

После перерыва на экране телевизора появился силуэт человека — это свидетель. Свои показания он давал по скайпу, перед монитором сидел в балаклаве.

— Поступила информация, что по улице Неманской организовано несанкционированное массовое мероприятии. Собралась группа граждан, которых позже задержали. Прибыв под адресу, мы увидели, что там находились граждане, которые, с их слов, собирали подписи для предоставления информации депутату. Соответственно, имели свои какие-то цели, собрались в установление время в установленном месте.

— Имелась ли атрибутика, листовки? — задала вопрос судья.

— Я лично не видел ни незарегистрированный символики, ни листовок. Заметил только листики. Что было на них размещено — не знаю.

— Было ли как-то обозримо, что эти граждане неслучайно оказались вместе?

— Естественно, было понятно, что люди собрались с одной целью, разговаривали между собой.

По словам свидетеля, он требовал от «группы граждан» разойтись, но они на него не реагировали.

— Кто-то начал объяснять, что закон и общественный порядок они не нарушают.

Адвокат долго пыталась выяснить, по каким признакам свидетель сделал вывод, что это собрание было несанкционированным пикетированием.

— Это было совместное массовое присутствие граждан в установленном месте. Они обсуждали свои насущные вопросы, которые в любом случае должны быть согласованы с администрацией района или Мингорисполкомом.



Фото: TUT.BY

— Что позволило вам считать, что Зайцев — участник мероприятия?

— В связи с тем, что проводилось пикетирование.

— Что Виталий Зайцев делал конкретно?

— Находился среди этих граждан.

— И что делал?

— Он стоял.

— Правильно ли я понимаю, что сбор подписей — это несанкционированное массовое мероприятие?

— Я получил такую информацию, задержал и для дальнейшего разбирательства отвез в РУВД.

— Но есть же в кодексе основания для задержания?

— Вопрос снимается, — прервала опрос судья Ерохина. — Вам же объяснили: на основании статьи 23.34 КоАП.

После перерыва суд вынес решение — признать виновным и наказать 15 сутками административного ареста.

«Лозунгов точно, к сожалению, не выкрикивали»

Татьяну Зайцеву, супругу Виталия, начали судить во время перерыва на обед. Ее дело рассматривал судья Андрей Млечко.

В протоколе, составленном по статье 23.34 КоАП, указано то же самое, что и у мужа. А вот свидетель у нее новый: сотрудник ГУВД Мингорисполкома Игорь Маликов. Он тоже дал пояснения по скайпу и в балаклаве.

— В связи с чем Татьяна Зайцева была задержана? — спросил судья Млечко.

— Примерно в 20.30 поступила информация от руководства: из телеграм-каналов было установлено, что на Неманской, 42 собираются граждане, чтобы собрать подписи под обращением к депутату Старовойтовой.

По мнению свидетеля, там проходило несанкционированное пикетирование. При этом он с точностью передал суть обращений, под которыми подписывались задержанные.

— По каким действия граждан вы убедились, что это пикетирование? — уточнила адвокат

— Производился сбор подписей. Все утверждали, что пришли в паспортами поставить подписи, чтобы в последующем обратиться к депутату. Но люди совершали пикетирование: заранее в определенном месте договорились о встрече, чтобы решить свои общественно-политические вопросы.

— Как они пикетировали?

— В заранее определенном месте собрались в установленное время.

— Какие общественно-политические взгляды выражали?

— Собирали подписи за табакерки и ковид. Обсуждали эти вопросы.

— Какую точку зрения выражала Зайцева?

— Они не выражали. Они хотели подписать обращение

— У граждан были плакаты, листовки?

— Только бумажки. Никакой незарегистрированной символики не видел.

— Лозунги выкрикивали?

— Лозунгов точно, к сожалению, не выкрикивали.





После опроса свидетеля адвокат попросила приобщить к материалам дела копию свидетельства об инвалидности отца Татьяны Зайцевой, за которым она ухаживает, а также ответ Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ, который был дан избирателям в 2018 году.

Тогда избиратели спрашивали: считается ли сбор подписей под коллективным обращением массовым мероприятием? Вот какой ответ они получили:

— По поднимаемому Вами вопросу Комиссией было запрошено мнение МВД, которое в своем ответе отметило, что сбор подписей граждан под коллективным обращением в общественном месте не является нарушением законодательства о массовых мероприятиях.

Копию удостоверения об инвалидности суд решил приобщить, а вот копию ответа — нет: по мнению судьи, это не относится к материалам дела.

Несмотря на доводы адвоката, что желание оставить подпись под коллективным обращением — это реализация законного права граждан, и оно не может быть пикетированием, судья Млечко посчитал по-другому. Он признал Татьяну Зайцеву виновной в совершении правонарушения по статье 23.34 КоАП и назначил 15 суток ареста в качестве наказания.

Столько же получили Мария Баран и Сергей Барнюк, которые тем же вечером, 25 февраля, хотели оставить свою подпись под обращениями.