ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый детский сад открылся в Гродно

26.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Еще один пример  социальной ориентированности нашего государства. В новом микрорайоне Гродно сегодня открылся современный детский сад на 230 мест. Здесь спортивные и музыкальные залы, компьютерный класс, комната безопасности и даже собственный бассейн. Садик начали возводить одновременно с первыми многоэтажками. Для молодых и многодетных семей, которых большинство в микрорайоне,  учреждение стало настоящим подарком.

Патриотическое воспитание молодежи - приоритет для страны

О воспитании, но уже студенческой молодежи  сегодня шла речь на диалоговой площадке в Гродненском медуниверситете  с участием председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию  Виктора Лисковича. В рамках проекта "Школа активного гражданина"  сенатор пообщался и со старшеклассниками одной из школ Гродно.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один пример  социальной ориентированности нашего государства. В новом микрорайоне Гродно сегодня открылся современный детский сад на 230 мест. Здесь...
 
Новости дня
Новости общества
 
Суд вынес приговор по делу экс-руководителя могилевского филиала Белгазпромбанка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by