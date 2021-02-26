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Новый детский сад открылся в Гродно
26.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще один пример социальной ориентированности нашего государства. В новом микрорайоне Гродно сегодня открылся современный детский сад на 230 мест. Здесь спортивные и музыкальные залы, компьютерный класс, комната безопасности и даже собственный бассейн. Садик начали возводить одновременно с первыми многоэтажками. Для молодых и многодетных семей, которых большинство в микрорайоне, учреждение стало настоящим подарком.
Патриотическое воспитание молодежи - приоритет для страныО воспитании, но уже студенческой молодежи сегодня шла речь на диалоговой площадке в Гродненском медуниверситете с участием председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктора Лисковича. В рамках проекта "Школа активного гражданина" сенатор пообщался и со старшеклассниками одной из школ Гродно.
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Еще один пример социальной ориентированности нашего государства. В новом микрорайоне Гродно сегодня открылся современный детский сад на 230 мест. Здесь...
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