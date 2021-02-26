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Суд вынес приговор по делу экс-руководителя могилевского филиала Белгазпромбанка

26.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сергей Кармызов признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы. Напомним, скандал вокруг банкира развернулся полгода назад, когда выяснилось, что он промышляет финансовыми аферами. В частности,  на свою знакомую он оформил кредит в размере 75 тысяч рублей. При этом деньги предназначались для другого человека. От сделки Кармызов планировал получить 10 %. Со временем доверчивая женщина осталась один на один с чужим долгом, а сам банкир пытался уйти от ответственности. В итоге в отношении Кармызова было возбуждено уголовное дело, в котором сегодня суд поставил точку. Продолжение истории - в нашем материале.

Афера на доверии 

Эта история началась еще 5 лет назад. Тогда старый знакомый попросил Светлану (она проходила по этому делу потерпевшей) об услуге. Нужно было оформить на себя чужой кредит в размере 75 тысяч рублей. Выплавить взносы, по уверению товарища, должен был некий коммерсант. Доверие (до этого женщина знала человека 10 лет) и авторитет знакомого, в то время он был топ-менеджером банка, сыграли со Светланой злую шутку. Кредит она на себя оформила, но уже через несколько месяцев начались просрочки по платежам. А в феврале 2019 года бизнесмена посадили за мошенничество. Его залоговая машины была продана. В итоге женщина осталась один на один с непогашенным кредитом в размере 45 тысяч рублей. 

Ничего личного. Просто бизнес

Как выяснилось, экс-руководитель могилевского филиала Белгазпромбанка, а сейчас обвиняемый Сергей Кармызов, планировал получить от сделки по оформлению подставного кредита свою долю. 7,5 тысячи рублей. После разбирательства с участием банка потерпевшей и людей которые взяли на нее кредит, сумма долга была выплачена, но 8 тысяч рублей, которые Светлана заплатила из своего кармана, ей вернули лишь недавно. К концу судебных слушаний справедливость все же восторжествовала и обвиняемый возместил потерпевшей весь ущерб. Хотя, как говорит сама женщина, случилось это только потому, что в свое время правоохранители задержали Кармызова.
 

Сергей Кармызов признан виновным

Сегодня суд поставил точку в этом деле. Сергей Кармызов признан виновным в умышленном совершенным должностным лицом действий,  явно выходящих за пределы его прав и полномочий, и приговорен к 3 годам лишении свободы и штрафу. 

Урок жизни

Что карается Светланы, то женщина сегодня больше всего сожалеет об утраченной вере в людей. После этого урока жизни она уже вряд ли кому-то сможет поверить. К тому же репутация женщины испорчена. Сегодня ей не дадут кредит ни в одном банке. А вместе с кредитной историей испорчены и нервы, сгоревшие после обмана.

 
 
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Сергей Кармызов признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы. Напомним, скандал вокруг банкира развернулся полгода назад, когда выяснилось, что он...
 
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