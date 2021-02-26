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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске обсудили взаимодействие регионов с общественными объединениями белорусов зарубежья Именно эта тема стала поводом для круглого стола, который прошел в стенах храма-памятника в честь Всех Святых. Дискуссия послужила продолжением подведения итогов...

Именно эта тема стала поводом для круглого стола, который прошел в стенах храма-памятника в честь Всех Святых. Дискуссия послужила продолжением подведения итогов и обсуждения основных тезисов Всебелорусского народного собрания. Участниками мероприятия стали представители облисполкомов, специалисты центров народного творчества, руководители коллективов. Говорили о развитии народной дипломатии, укреплении культурных и социальных связей, популяризации туристического потенциала Беларуси в рамках программ городов-побратимов.За рубежом проживает более 3 с половиной миллионов белорусов. Создано 207 общественных объединений, которые занимаются сохранением и продвижением белорусской культуры.