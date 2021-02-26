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В Минске обсудили взаимодействие регионов с общественными объединениями белорусов зарубежья

26.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Именно эта тема стала поводом для круглого стола, который прошел в стенах храма-памятника в честь Всех Святых. Дискуссия послужила продолжением подведения итогов и обсуждения основных тезисов Всебелорусского народного собрания. Участниками мероприятия стали представители облисполкомов, специалисты центров народного творчества, руководители коллективов. Говорили о развитии народной дипломатии, укреплении культурных и социальных связей, популяризации туристического потенциала Беларуси  в рамках программ городов-побратимов.

За рубежом проживает более 3 с половиной миллионов белорусов. Создано 207 общественных объединений, которые занимаются сохранением и продвижением белорусской культуры.

 
 
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Именно эта тема стала поводом для круглого стола, который прошел в стенах храма-памятника в честь Всех Святых. Дискуссия послужила продолжением подведения итогов...
 
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